МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу, перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, корректируется вверх после падения в предыдущие дни к минимумам с апреля прошлого года, следует из данных торгов. Рубль уже все

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск снижался на 32 копейки, до 72,68 рубля, евро — на 60 копеек, до 78,03 рубля, юань терял 9 копеек, до 10,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

В четверг иностранные валюты обновили максимумы против рубля с апреля — 73,39 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань, 78,83 рубля за евро. Всего же за предыдущие две сессии активного роста доллар максимально прибавлял 2,24 рубля, юань – 35 копеек, евро – 2,77 рубля.

Объем торгов юанем в пятницу составляет 14,2 миллиарда рублей, долларом – 14,9 миллиарда, евро – 5,7 миллиарда рублей.

Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на ускорившуюся инфляцию, однако ужесточит сигнал по будущим действиям, это дает рублю поддержку, полагают эксперты.

Рубль дешевел семь сессий подряд, его техническая перепроданность возросла, и назрела коррекция, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Иностранные валюты взяли паузу в росте, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Мы считаем, что сегодня курс доллара может завершить торги в диапазоне 72-73 рубля на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами перед выходными. Впрочем, подчеркнем, что ослабление рубля может сохраниться вплоть до середины февраля, до момента активизации экспортеров на рынке", — добавляет он.