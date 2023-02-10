МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается после выхода макроэкономических статданных, которые подтвердили ожидания слабого экономического роста в Великобритании, следует из данных торгов. Фунт вырос на фоне склонности инвесторов к риску

По состоянию на 12.33 мск курс фунта снижается до 1,2111 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2122 доллара.

Курс евро к доллару в то же время уменьшается до 1,0721 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0736 доллара, курс доллара к иене опускается до 131,23 иены со 131,56 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 103,23 пункта.

ВВП Великобритании в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном — не изменился. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков.

Позднее в пятницу инвесторы будут ждать статданных из США. Аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, вырос до 65 пунктов с 64,9 пункта в январе.