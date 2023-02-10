МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу — на фоне заявлений ЦБ РФ — повышается к евро и юаню, корректируясь вверх после обновления накануне минимума с апреля прошлого года против основных торгуемых валют на Московской бирже, следует из данных торгов. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.29 мск повышался на 4 копейки, до 73,04 рубля, евро падал на 57 копеек, до 78,06 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 4 копейки, до 10,72 рубля, а объем торгов им составлял 43,9 миллиарда рублей против 19,9 миллиарда по евро и 41,9 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю в пределах 0,1%, евро падал на 0,7%, юань – на 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 6,3 тысячи за баррель сорта Brent.

В четверг иностранные валюты обновили максимумы против рубля с апреля — 73,39 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань, 78,83 рубля за евро. Всего же за предыдущие две сессии активного роста доллар максимально прибавлял 2,24 рубля, юань – 35 копеек, евро – 2,77 рубля.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в пятницу торгуется в плюсе к евро и юаню и стабильна к доллару, пытаясь взять паузу и корректировать падение предыдущих сессий.

"Рубль сегодня корректируется вверх после особенно сильного снижения в предыдущие два торговых дня", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

При этом рубль мало отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — третий раз подряд. Инфляционные ожидания населения, бизнеса хотя и снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Баланс рисков в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, считает ЦБ. Рубль уже все

ЦБ РФ может потребоваться проводить более жесткую денежно-кредитную политику в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита. Регулятор поменял сигнал по ключевой ставке: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях.

"Ослабление рубля создает риски для усиления инфляции. Более жесткий комментарий ЦБ РФ может поспособствовать усилению коррекции рубля вверх на российском валютном рынке", — говорит Капустянский из УК "Первая".

Стоимость нефти к 14.32 мск росла на 2,3%, до 86,5 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы отыгрывают заявление вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений будут приняты решения, основанные на складывающейся на рынке ситуации.

ПРОГНОЗЫ

Решение ЦБ будет иметь минимальное прямое влияние на рубль, который больше зависит от торговых и капитальных потоков, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Пока не ждем курса выше 73-74 рублей за доллар, актуальным, вероятно, останется диапазон 68-72 рубля за доллар", — добавляет он.

В целом риски роста курса доллара к 73,5 рубля пока сохраняются, но продажи юаней в рамках бюджетного правила, вероятно, стабилизируют ситуацию на российском валютном рынке в дальнейшем, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".