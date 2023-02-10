МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ВИДИТ, ЧТО В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫМ ВАЛЮТАМ, НО И С НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИЕЙ — НАБИУЛЛИНА

ЦБ СОХРАНЯЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ ПО РАСЧЕТАМ В КРИПТОВАЛЮТАХ ВНУТРИ РФ, ГОТОВ ДОПУСТИТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНИХ РАСЧЕТАХ — НАБИУЛЛИНА

ЦБ РФ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ В ПЕРСПЕКТИВЕ ОБСУДИТЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТАХ — НАБИУЛЛИНА

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