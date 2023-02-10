МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ СЕЙЧАС ПРОДАЕТ ЮАНИ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА, ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ С НИМ НЕ ПРОВОДИТ — НАБИУЛЛИНА
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ СЕЙЧАС ПРОДАЕТ ЮАНИ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА, ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ С НИМ НЕ ПРОВОДИТ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20230210/839767875.html
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