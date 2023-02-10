МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Японская иена в пятницу резко выросла на новостях возможном назначении Кадзуо Уэды главой Банка Японии, однако утратила часть прироста после того, как кандидат на пост главы регулятора заявил, что текущая денежно-кредитная политика адекватна. Доллар дешевеет к евро и стабилен к иене перед выходом статистики

Ранее в пятницу газета Nikkei сообщила, что правительство намерено назначить Уэду управляющим центрального банка, после чего иена выросла против других валют, так как рынки теперь ожидают более скорого окончания периода сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Иена развернулась вниз после того, как Уэда заявила, что текущая денежно-кредитная политика центрального банка адекватна, и что ее необходимо продолжать.

Пара доллар США/японская иена ранее в пятницу падала на 1,2%, до 129,8, а на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,5%, по 130,93.

Евро и британский фунт упали более чем на 1,0% против японской валюты, но на момент написания статьи торговались с понижением на 0,9% и 0,6% соответственно. Австралийский доллар упал на 0,7%.

В декабре Банк Японии неожиданно для рынков расширил диапазон допустимых отклонений доходности 10-летних облигаций от целевого уровня до 0,5% вверх или вниз против 0,25% ранее.

С тех пор не умолкают разговоры о том, что банк может скорректировать или вовсе отменить систему управления кривой доходности, хотя на последнем заседании он воздержался от каких-либо изменений политики.

Масаёси Амамия был лидером в гонке за пост управляющего Банка Японии, но газета Nikkei сообщила, что он снял свою кандидатуру.

"Рынки ожидали, что придет Амамия и продолжит политику Куроды", — говорит Саймон Харви, валютный стратег-аналитик Monex Europe.

"Перспективы отказа Банка Японии от мягкой политики по-прежнему сильно зависят от того, что произойдет на весенних переговорах по заработным платам", — добавляет он.

Премьер-министр Фумио Кисида в пятницу заявил, что правительство представит кандидата на должность нового управляющего Банка Японии 14 февраля, однако не ответил на вопрос о выдвижении Уэды.

По словам главного валютного аналитика UBS Джеймса Малколма, назначение Уэды следует рассматривать как сигнал о вероятности перехода центрального банка к более жестким условиям финансирования, так как он еще в 2016 году критиковал мягкую политику.

"Удивлен, что пара доллар/иена еще не упала до 129", — сказал Малколм.

"Возможно, причина в том, что инвесторы не знают, что это за персонажи. Я считаю, что они склонны к жесткой политике так же как Ямагути", — добавил он.

Бывший заместитель управляющего Банка Японии Хирохидэ Ямагути также выдвигался на пост главы банка и также критиковал его программу стимулирования.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,2%, до 103,41. По результатам недели он нацелен на рост на 0,4%. Это будет вторая неделя роста индекса подряд, чего не наблюдалось с октября.

Британский фунт упал на 0,1%, до 1,2106 доллара после выхода данных, показавших, что Великобритании удалось избежать технической рецессии, так как в 4-м квартале прошлого года ее экономика не сократилась, а только стагнировала.

Пара евро/доллар упала на 0,4%, до 1,0697, нацелившись на падение по итогам второй недели подряд.

Норвежская крона выросла до 10,897 кроны за евро после выхода данных, показавших, что базовая инфляция в Норвегии разогналась до рекордно быстрых темпов.

"Норвегия и Швеция находятся в очень похожих ситуациях, стараясь укротить инфляцию", — сказал Харви.

"Это заставляет их повышать процентные ставки, причем, весьма вероятно, более существенно, чем хотелось бы, что отражается на валютных рынках", — добавил он.

В четверг центральный банк Швеции повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 3%, прогнозируя дальнейшее ужесточение в предстоящие месяцы для борьбы с инфляцией и последствиями ослабления национальной валюты.