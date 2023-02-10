МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс доллара слегка увеличил темпы роста к евро в пятницу вечером после публикации данных о потребительских настроениях в США, следует из данных торгов. Доллар растет в ожидании выхода данных по инфляции в США

По состоянию на 18.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,0681 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0736 доллара. До выхода статистики курс евро находился на уровне 1,07 доллара.

Курс доллара к иене опускался до 131,38 иены со 131,56 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 103,41 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале увеличился до 66,4 пункта с январских 64,9 пункта, в то время прогнозировался рост до 65 пунктов.

Валютные трейдеры также отыгрывают новости из Японии. В пятницу телеканал NHK сообщил, что премьер-министр страны намерен назвать кандидатом на пост нового главы центробанка экономиста Кадзуо Уэду, который ранее был членом управляющего совета Банка Японии. В начале недели японские СМИ сообщали, что пост главы регулятора может занять заместитель председателя центробанка Масаёси Амамия. На фоне сообщений иена укреплялась к доллару до 129,8 иены в ходе торгов пятницы.

С начала недели евро подешевел к доллару на 1%, а иена – на символические 0,05%. Индекс доллара вырос с понедельника на 0,4%.