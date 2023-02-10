МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню: американская валюта выросла до 73,39 рубля, китайская — подешевела до 10,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар растет в ожидании выхода данных по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 39 копеек, до 73,39 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,75 рубля, евро подешевел на 18 копеек, до 78,45 рубля.

Доллар за неделю подорожал на 2,79 рубля, юань — на 33 копейки, евро — на 1,55 рубля.