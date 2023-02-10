Рубль разнонаправленно завершил торги в пятницу, но значительно снизился за неделю
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль завершил торги пятницы разнонаправленно, но значительно снизился к доллару, юаню и евро по итогам прошедшей рабочей недели, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 39 копеек, до 73,39 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,75 рубля, евро подешевел на 18 копеек, до 78,45 рубля.
При этом за неделю доллар подорожал на 2,79 рубля, юань — на 33 копейки, евро — на 1,55 рубля.
Объем торгов юанем в пятницу составил 61,54 миллиарда рублей против 68,79 миллиарда по доллару и 32,38 миллиарда по евро.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent к 20.34 мск дорожал на 1,75% — до 85,98 доллара за баррель.
Рублевая цена нефти составляет около 6,3 тысячи за баррель марки Brent. Рублевая цена помогает оценить доходы российского бюджета, что, в свою очередь, определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.
РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ
"Рубль на неделе снизился вопреки поддержке со стороны Минфина, который увеличил продажи валюты более чем в два раза. По итогу недели российская валюта просела более чем на 2% по отношению к доллару, завершила торги вблизи отметки 73 рубля. Ослабление рубля связано с тем, что баланс текущего счета остается слабым на фоне сезонного роста импорта и что экспорт, вероятно, остается пониженным на фоне снижения нефтегазовых доходов", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".
Среди негативных для рубля факторов он также отмечает поддерживаемый повышенным дефицитом бюджета и инфляционными ожиданиями спрос на иностранную валюту и глобальное укрепление доллара, проявившееся в росте индекса доллара (курса доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) почти на 3% за последние три дня.
Аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин главным фактором ослабления рубля на прошедшей неделе видит введенный ЕС запрет на импорт нефтепродуктов.
В свою очередь Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что рубль коротко и сдержанно отреагировал на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5% и ужесточение его риторики, являющееся позитивным фактором для валюты.
ПРОГНОЗЫ
Эшкинин ожидает дальнейшего роста курса доллара в район 75 рублей, однако отмечает, что поддержку национальной валюте могут оказать продажа валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода, а также продажа юаней в рамках бюджетного правила.
"Наш прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 71-74 рубля. Рубль сохраняет склонность к ослаблению на фоне санкционного сжатия сырьевого экспорта… В России в ближайшее время могут активизироваться продажи инвалюты экспортерами, желающими заблаговременно запастись рублями к налоговому периоду. Вкупе с ежедневными продажами юаней по бюджетному правилу это может оказывать поддержку российской валюте", — заключает Буйволов.
https://1prime.ru/Forex/20230210/839771779.html