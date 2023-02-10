МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль завершил торги пятницы разнонаправленно, но значительно снизился к доллару, юаню и евро по итогам прошедшей рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Рубль торгуется в плюсе днем в пятницу

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 39 копеек, до 73,39 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,75 рубля, евро подешевел на 18 копеек, до 78,45 рубля.

При этом за неделю доллар подорожал на 2,79 рубля, юань — на 33 копейки, евро — на 1,55 рубля.

Объем торгов юанем в пятницу составил 61,54 миллиарда рублей против 68,79 миллиарда по доллару и 32,38 миллиарда по евро.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent к 20.34 мск дорожал на 1,75% — до 85,98 доллара за баррель.

Рублевая цена нефти составляет около 6,3 тысячи за баррель марки Brent. Рублевая цена помогает оценить доходы российского бюджета, что, в свою очередь, определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

"Рубль на неделе снизился вопреки поддержке со стороны Минфина, который увеличил продажи валюты более чем в два раза. По итогу недели российская валюта просела более чем на 2% по отношению к доллару, завершила торги вблизи отметки 73 рубля. Ослабление рубля связано с тем, что баланс текущего счета остается слабым на фоне сезонного роста импорта и что экспорт, вероятно, остается пониженным на фоне снижения нефтегазовых доходов", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Среди негативных для рубля факторов он также отмечает поддерживаемый повышенным дефицитом бюджета и инфляционными ожиданиями спрос на иностранную валюту и глобальное укрепление доллара, проявившееся в росте индекса доллара (курса доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) почти на 3% за последние три дня.

Аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин главным фактором ослабления рубля на прошедшей неделе видит введенный ЕС запрет на импорт нефтепродуктов.

В свою очередь Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что рубль коротко и сдержанно отреагировал на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5% и ужесточение его риторики, являющееся позитивным фактором для валюты.

ПРОГНОЗЫ

Эшкинин ожидает дальнейшего роста курса доллара в район 75 рублей, однако отмечает, что поддержку национальной валюте могут оказать продажа валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода, а также продажа юаней в рамках бюджетного правила.

"Наш прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 71-74 рубля. Рубль сохраняет склонность к ослаблению на фоне санкционного сжатия сырьевого экспорта… В России в ближайшее время могут активизироваться продажи инвалюты экспортерами, желающими заблаговременно запастись рублями к налоговому периоду. Вкупе с ежедневными продажами юаней по бюджетному правилу это может оказывать поддержку российской валюте", — заключает Буйволов.