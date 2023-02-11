МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Америка накопила "гибельные долги", которые совсем скоро приведут к полному краху федерального бюджета, предупреждает собеседник издания American Greatness внештатный сотрудник Центра американского величия, юрист из Канзас-Сити, специалист по трудовому праву и праву государственного управления Адам Милл. Он напомнил, что на сегодняшний день государственный долг США уже превысил 31,5 триллиона долларов, причем с того момента, как Байден стал президентом, из-за новых трат и процентных ставок проблема усугубилась еще больше. В Иране рассказали, как Европа "платит дань" США

"Вопрос только в том, как долго Вашингтон будет оттягивать свой неминуемый конец, прежде, чем придется платить по счетам. А ведь час расплаты близок как никогда", — сказал Милл.

Он объяснил, что процентная ставка по старым облигациям составляла примерно два процента — но это существенно выше нормы. Получается, что федеральному правительству скоро придется финансировать большую часть своего долга в 31,5 триллиона долларов по рыночным ставкам в районе 4-5%. И если По мнению эксперта, в самом ближайшем будущем годовой процентный платеж перевалит за триллион долларов. Для сравнения, общий объем налоговых поступлений правительства США в 2023 году, по прогнозам, составит 4,6 триллиона долларов. Уже в следующем году проценты "съедят" примерно пятую часть или даже четверть всех государственных доходов, считает Милл. В Китае раскрыли "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"

Однако по-настоящему плохая новость состоит в том, что скоро Америка будет вынуждена увеличить займы, чтобы не отставать по процентным платежам.

"Казначейству нужно будет найти покупателей на свой колоссальный бюджетный дефицит в 1,4 триллиона долларов. А пока что Федеральная резервная система заявляет, что покупать казначейских облигаций больше не будет — даже для пополнения портфеля взамен тех, у которых вышел срок погашения. И если до недавнего времени сильный доллар позволял правительству успешно финансировать свою деятельность за счет печатного станка, то дальше будет хуже: ведь инфляция уже берет свое. Поскольку на процентные платежи уходит всё бóльшая часть бюджета, правительству приходится занимать все больше, чтобы покрыть разницу — от этого долг разрастается все быстрее, а инфляция ускоряется. Это "порочный круг": платежи по повышенным ставкам растут, и занимать тоже приходится все больше", — объяснил эксперт.

А если вам приходится новый займ, чтобы выплатить процент по старому долгу — это верный знак, у вас большие проблемы, добавил Милл.

Эксперт уверен, что рано или поздно федеральный бюджет США упрется в стену. Наиболее вероятным он считает сценарий, при котором инфляция разгорится с новой силой, когда Федеральная резервная система откажется повышать процентные ставки. Двузначной она, может, и не станет, зато будет крайне затяжной, полагает он.

Милл выразил уверенность, что ключ к экономическому возрождению — прибыль, а не займы. Нужно производить товары и предлагать услуги, которые законным образом пополняют ассортимент, — ведь только так можно упрочить национальный доход, добавил он. Медведев предрек Европе "плачевный" исход

"Парадокс состоит в том, что власти США настолько зациклились на Украине и гендерной идентичности, что перестали замечать, что их собственный долг раздулся до катастрофических размеров у них прямо под носом. Они закрывают глаза на самые элементарные правила финансовой дисциплины, не соблюдая их. Из-за невежества, трусости и коррупции они без оглядки наращивают долг до беспрецедентного уровня. Долги такого масштаба могут обрушить цивилизацию, и тех, кто ради имиджа влезают в еще большие, не желая понимать, что за этим последует полный коллапс, в час расплаты будут прокляты будущими поколениями", — резюмировал Милл.