МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Обесценивание доллара для мировой экономики является наиболее дешевой формой стимулирования. Это хорошая новость для глобального роста — разумеется, до тех пор, пока он продолжается, пишет обозреватель американского издания Project Syndicate Джин Фрида. В Китае раскрыли "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"

Он напомнил, что на протяжении большей части прошлого года инвесторы пытались найти укрытие именно в долларе на фоне последствий пандемии и конфликта вокруг Украины, в результате которых снизился экономический рост и подскочила инфляция.

Политика ключевых стран сыграла на руку укреплению доллара. До декабря 2022 года Китай проводил свою политику нулевого ковида, которая вызвала независимый отрицательный шок спроса как внутри его границ, так и по всему региону. А Британия внесла несомненный вклад в резкое повышение спроса на доллар своим бюджетным фиаско в сентябре-октябре, которое сделало Лиз Трасс самым краткосрочным премьер-министром в британской истории и временно обвалило курс евро.

"Чего нам следует ожидать в дальнейшем для доллара? Данные за последние тридцать с лишним лет показывают, что, когда инфляция сама по себе не является основным источником неопределенности, у доллара нет тенденции к пику до тех пор, пока экономика США не окажется в рецессии, а реакция ФРС на это событие не наберет обороты в компоненте рисковых активов финансовой системы", — отметил обозреватель.

По мере снижения инфляции, ожидания роста будут улучшаться, неопределенность будет снижаться, впрочем, как и доллар. После получения выгоды от быстрого темпа кумулятивного повышения ставок на пути к росту, доллар теперь, по всей вероятности, пострадает, поскольку США являются мировым лидером в снижении инфляции, так как поведение ФРС, как правило, определяет темпы движения ставок в других странах. По мере того, как ФРС приближается к паузе — или даже к возможному концу — в ужесточении политики, все остальные центральные банки будут готовы замедлиться и в конечном итоге сделать паузу. Это выманит инвесторов из их долларовых убежищ обратно к более рискованным активам. Доллар, вероятно, будет предлагать относительно высокую процентную доходность в абсолютном выражении, но в 2023 году этот статус доходности должен сократиться, поскольку рыночные цены включают некоторый рост, произошедший в 2022 году. "Гибельные долги". Эксперты дали мрачный прогноз экономике США

Пересмотр темпов роста Китая в сторону понижения и последующее отставание от курсов иностранной валюты стали явным сдерживающим фактором для международных валютных рынков в целом. Прекращение политики нулевого ковид также будет важным моментом давления на понижение доллара. В сочетании с восстановлением ожиданий роста в Китае, валюты Азии и Европы станут вероятными бенефициарами экономики США, которая характеризуется замедлением роста и продолжающейся инфляцией.

"Безусловно, всегда есть риск новых и неожиданных потрясений. Однако до тех пор, пока они не возникнут, обесценивание доллара должно продолжаться по мере снижения неопределенности вокруг инфляции и волатильности денежно-кредитной политики. Для остального мира обесценивание доллара является самой дешевой формой стимулирования. Это хорошая новость для глобального роста — до тех пор, пока он продолжается", — резюмировал Фрида.

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