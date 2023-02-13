МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром растет, в то время как инвесторы ожидают публикацию статистики по инфляции в США во вторник, следует из данных торгов. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0666 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0675 доллара, курс доллара к иене рос до 132,19 иены со 131,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 103,78 пункта.

Важным событием недели является статистика по инфляции в США за январь. Эксперты прогнозируют очередное снижение годового показателя — до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Замедление роста цен может стать седьмым подряд после пиковых почти 9%, а показатель — самым низким со второй половины 2021 года, но инфляция остается заметно выше целевых 2%.

По данным CME Group, 90,8% аналитиков в марте ожидает еще одного повышения учетной ставки в США — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Это повышение заметно меньше большинства увеличений ставки в прошлом году, и данные по инфляции должны подсказать дальнейшие меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что идет лишь ранний этап снижения инфляции, и Федрезерв продолжит следить за поступающими данными и на основе этой информации принимать решение по ставке.