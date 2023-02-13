МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В начале азиатской сессии понедельника китайский юань опустился до минимального за пять недель уровня против доллара США. Ослаблению юаня способствовали данные Южной Кореи, которые усилили опасения вокруг роста экспорта в Азии. Кроме того, инвесторы предпочитали соблюдать осторожность перед выходом данных по инфляции в США. Доллар укрепляется к мировым валютам в ожидании данных из США

Экспорт из Южной Кореи за первые десять дней февраля по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 11,9%. Вместе с тем, по данным таможни, с учетом коррекции на празднование Нового года по лунному календарю среднедневной объем экспорта сократился на 14,5%.

"Южная Корея является одним из торговых партнеров Китая, поэтому разочаровывающие данные по ее экспорту указали на долее существенное ухудшение ситуации с экспортными заказами в Азии", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ен Сон. — Это оказало давление на юань и другие азиатские валюты".

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8349, а на момент написания статьи торговалась по 6,8293. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8151 против 6,7884 на предыдущей сессии.

Индекс доллара вырос до 103,734 от уровня закрытия пятницы 103,63. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

Инвесторы ждут выходящего во вторник индекса потребительских цен (CPI) в США. Превышающие ожидания данные могут обусловить более агрессивную политику ФРС.

Согласно вышедшим в пятницу данным, в январе объем нового банковского кредитования в Китае достиг рекордного максимума в 4,9 трлн юаней (720,21 млрд долларов США). Сильное восстановление спроса на кредиты становится важным фактором, после того как в прошлом году кризис сектора недвижимости замедлил рост ВВП Китая до 3%, то есть до минимума почти за полвека.

Вместе с тем из разбивки данных следует, что спрос физических лиц на кредиты оставался слабым.

"Банки старались нарастить кредитование в январе, но рост потребительского кредитования оставался слабым", — сказали в Commerzbank.

На момент написания статьи пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8389.