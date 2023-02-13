Курс юаня к доллару достиг минимума за пять недель на ухудшении перспектив экспорта в Азии
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В начале азиатской сессии понедельника китайский юань опустился до минимального за пять недель уровня против доллара США. Ослаблению юаня способствовали данные Южной Кореи, которые усилили опасения вокруг роста экспорта в Азии. Кроме того, инвесторы предпочитали соблюдать осторожность перед выходом данных по инфляции в США.
Экспорт из Южной Кореи за первые десять дней февраля по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 11,9%. Вместе с тем, по данным таможни, с учетом коррекции на празднование Нового года по лунному календарю среднедневной объем экспорта сократился на 14,5%.
"Южная Корея является одним из торговых партнеров Китая, поэтому разочаровывающие данные по ее экспорту указали на долее существенное ухудшение ситуации с экспортными заказами в Азии", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ен Сон. — Это оказало давление на юань и другие азиатские валюты".
На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8349, а на момент написания статьи торговалась по 6,8293. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8151 против 6,7884 на предыдущей сессии.
Индекс доллара вырос до 103,734 от уровня закрытия пятницы 103,63.
Инвесторы ждут выходящего во вторник индекса потребительских цен (CPI) в США. Превышающие ожидания данные могут обусловить более агрессивную политику ФРС.
Согласно вышедшим в пятницу данным, в январе объем нового банковского кредитования в Китае достиг рекордного максимума в 4,9 трлн юаней (720,21 млрд долларов США). Сильное восстановление спроса на кредиты становится важным фактором, после того как в прошлом году кризис сектора недвижимости замедлил рост ВВП Китая до 3%, то есть до минимума почти за полвека.
Вместе с тем из разбивки данных следует, что спрос физических лиц на кредиты оставался слабым.
"Банки старались нарастить кредитование в январе, но рост потребительского кредитования оставался слабым", — сказали в Commerzbank.
На момент написания статьи пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8389.
https://1prime.ru/Forex/20230213/839783602.html