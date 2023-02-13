МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия ждет дальнейшего роста доли нацвалют в расчетах с Китаем за поставки энергоресурсов, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

"Учитывая ту значимую роль, которую поставки энергоресурсов играют в российско-китайских практических связях, не сомневаюсь, что использование национальных валют будет и дальше расти", — сказал он в интервью агентству РИА Новости.

По словам дипломата, Москва и Пекин в последнее время увеличивают расчеты в рублях и юанях, а в прошлом году переход активизировался: в первые шесть месяцев доля нацвалют составляла около половины, а во втором полугодии к процессу стали подключаться энергетические компании.

Дальнейший рост доли нацвалют позволит повысить независимость расчетов между двумя странами и позитивно отразится на их национальной экономической безопасности, считает Руденко. Курс юаня снизился к доллару до минимума за пять недель

Замминистра подчеркнул, что поставщики и потребители должны иметь возможность самостоятельно выбирать наиболее удобные и подходящие способы ведения торговли, а не упираться в монополию, например, доллара.

Дипломат также рассказал, что Россия и КНР намерены досрочно достичь цель по товарообороту в 200 миллиардов долларов и преодолеть эту планку уже в текущем году, а не в 2024, как изначально планировалось.

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