МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ВТБ запустил денежные переводы в китайской валюте на счета в российских банках, сообщила пресс-служба кредитной организации. Набиуллина рассказала об операциях ЦБ с юанем

"Клиенты ВТБ получили возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах банка, а также при проведении операций с брокерского счета", — говорится в сообщении.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении, интернет-банке "ВТБ Онлайн" или через брокерский счет по биржевому курсу. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки, пояснили в ВТБ.

"Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 миллионов в рублевом эквиваленте ежемесячно", — отмечает начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов.

Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно в "ВТБ Онлайн" разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона, напомнили в пресс-службе.