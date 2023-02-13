Инвестстратег Суверов: землетрясение в Турции повысило активность торгов лирой на Мосбирже
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции повысило активность торгов турецкой валютой за рубли на Московской бирже на прошлой неделе до максимума с сентября 2022 года, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов данные биржи.
Объем торгов расчетами завтра турецкой лирой за рубли на Московской бирже на прошлой неделе составил 2,4 миллиарда рублей, хотя в предыдущие недели этот показатель преимущественно не дотягивал до 1 миллиарда. При этом курс лиры подрос до 3,916 рубля против 3,766 рубля (на 3,98%, что соответствовало ослаблению рубля и к остальным валютам). Предыдущий максимум объема (почти 3,5 миллиарда рублей) отмечался на неделе 12-16 сентября прошлого года.
"Землетрясение в Турции обусловило рост активности торгов лирой на российском валютном рынке, поскольку увеличились риски транзакций с этой страной и участники рынка решили подстраховаться, нарастив позиции в турецкой валюте. Также это могли быть операции в интересах гуманитарных действий или российских граждан, которые сейчас находятся в Турции", — сказал Суверов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых — более 80 тысяч.
https://1prime.ru/Forex/20230213/839785307.html