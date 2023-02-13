МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции повысило активность торгов турецкой валютой за рубли на Московской бирже на прошлой неделе до максимума с сентября 2022 года, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов данные биржи. Bloomberg раскрыл возможный ущерб от землетрясений в Турции

Объем торгов расчетами завтра турецкой лирой за рубли на Московской бирже на прошлой неделе составил 2,4 миллиарда рублей, хотя в предыдущие недели этот показатель преимущественно не дотягивал до 1 миллиарда. При этом курс лиры подрос до 3,916 рубля против 3,766 рубля (на 3,98%, что соответствовало ослаблению рубля и к остальным валютам). Предыдущий максимум объема (почти 3,5 миллиарда рублей) отмечался на неделе 12-16 сентября прошлого года.

"Землетрясение в Турции обусловило рост активности торгов лирой на российском валютном рынке, поскольку увеличились риски транзакций с этой страной и участники рынка решили подстраховаться, нарастив позиции в турецкой валюте. Также это могли быть операции в интересах гуманитарных действий или российских граждан, которые сейчас находятся в Турции", — сказал Суверов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых — более 80 тысяч.