МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает умеренное снижение на Московской бирже в понедельник, сохраняя основную тенденцию февраля и обновляя минимумы с прошлого апреля, хотя доллар уже выглядит "локально перекупленным", следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.18 мск повышается на 29 копеек, до 73,68 рубля, евро — на 30 копеек, до 78,75 рубля, юаня – на 2 копейки, до 10,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

В понедельник иностранные валюты обновили максимумы против рубля с апреля прошлого года: 73,75 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань. Евро также остается в районе десятимесячного максимума – около 78,8 рубля. Всего же в феврале доллар максимально прибавлял 3,93 рубля, юань – 46 копеек, евро – 2,88 рубля.

Объем торгов юанем составляет в понедельник 23,1 миллиарда рублей, долларом – 23,4 миллиарда, евро – 10,8 миллиарда рублей.

На текущей неделе курс доллара продолжит расти в диапазоне 73-75 рублей на фоне низкого предложения иностранной валюты на рынке, рассчитывает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Отметим, что доллар выглядит локально перекупленным. Ключевым фактором поддержки рублю может стать активизация продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода, которая может произойти к окончанию недели", — добавляет он. Необратимость рубля и новые точки опоры

"Рубль выглядит технически перепроданным, ждем отката курса с целью 72,2 рубля за доллар, где раньше проходило техническое сопротивление его росту", — комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".