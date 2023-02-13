МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в понедельник днем слабо меняется в преддверии данных о динамике потребительских цен в США, следует из данных торгов. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

По состоянию на 13.10 мск курс евро к доллару незначительно растет, до 1,0678 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0675 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 132,62 иены со 131,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,12%, до 103,75 пункта.

Аналитики ожидают замедления годовой инфляции в США до 6,2% по итогам января с 6,5%, которые были за прошлый год.

Данные инфляция влияют на решения Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор снова повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.

Это в свою очередь повлияет на объём ликвидности на финансовых рынках и на курс доллара.