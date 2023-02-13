МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник снижается к доллару, евро и юаню, обновляя по инерции минимумы с апреля прошлого года на фоне снижения притока валютной выручки в страну, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро – тоже на 24 копейки, до 78,69 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 3 копейки до 10,78 рубля, а объем торгов им составлял 52,4 миллиарда рублей против 28,9 миллиарда по евро и 55,3 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 0,3%, евро – тоже 0,3%, юань – 0,25%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,3 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

ЭТО АКТУАЛЬНО

В понедельник иностранные валюты обновили максимумы против рубля с апреля прошлого года: 73,82 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань. Евро также остается в районе десятимесячного максимума – около 78,8 рубля. Всего же в феврале доллар максимально прибавлял 3,93 рубля, юань – 46 копеек, евро – 2,88 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник торгуется в минусе к основным торгующимся на Мосбирже валютам, продолжая тенденцию февраля к ослаблению рубля. Эксперт рассказал, как землетрясение в Турции отразилось на валютных торгах

"С начала февраля давление на рубль лишь усилилось. Ситуация, по всей видимости, сопоставима с декабрем, и снижение российской валюты во многом обусловлено сокращением притока валютной выручки в РФ из-за внешних ограничений на российский экспорт. В данном контексте последние данные по платежному балансу лишь добавили негатива инвесторам", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"По оценке ЦБ, положительное сальдо по счету текущих операций (СТО) составило в январе 8 миллиардов долларов. Показатель почти в 2,5 раза меньше аналогичного результата годичной давности и сопоставим с результатом января 2021 года, когда цена на нефть марки Brent была ниже 60 долларов за баррель. В обновленном макропрогнозе ЦБ ожидает в 2023 году профицит СТО на уровне 66 миллиардов долларов, то есть почти вдвое меньше, чем в октябрьском прогнозе, и в 3,4 раза меньше по сравнению с фактическим результатом за 2022 год", — напомним эксперт.

"Рубль снижается на фоне сокращения нефтегазовых доходов — сразу на 46% к январю 2022 года. Прежде всего это обусловлено значительным дисконтом на нефть марки Urals и сокращением вполовину объемов экспорта газа в дальнее зарубежье", — рассуждает Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 16.22 мск падала на 1,1% до 85,5 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы корректируют рост прошлой недели из-за сохранения глобальных экономических рисков.

ПРОГНОЗЫ

На российском валютном рынке ситуация во многом будет определяться стабильностью потоков экспортной валютной выручки в условиях действия внешних ограничений, считает Кравченко из компании "Велес капитал". Это секрет: как распознать скрытые источники пополнения вашего бюджета

"В ближайшие дни мы рассчитываем на постепенную стабилизацию курса доллара к рублю, однако ожидаем сохранения позиций валюты США выше декабрьских максимумов. При этом традиционные налоговые платежи в конце месяца могут не оказать рублю ожидаемой поддержки из-за отсутствия потребности в рублевых средствах у банков при сохранении рекордного профицита рублевой ликвидности (уже свыше 4 триллионов рублей)", — добавляет он.

Минфин РФ объявил о планах по введению постепенного снижающегося максимального дисконта нефти Urals к Brent для расчета налогов, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В результате объем нефтегазовых доходов бюджета может быть более высоким, а объемы продаж юаней в рамках бюджетного правила – ниже. В долгосрочной перспективе такое решение Минфина не является негативным для рубля, но пока сохраняются риски роста курса доллара в сторону 74 рублей", — оценивает он.

"При прочих равных, в среднесрочной перспективе курс юаня будет находиться в диапазоне 10-11 рублей, доллара 65-75 рублей. Какое–либо существенное ослабление российской валюты усложнит процесс импортозамещения и развития промышленности в РФ, что находится в явном приоритете у нашего государства", — считают аналитики УК "Альфа-Капитал".