МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро — европейская валюта подскочила чуть выше 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, но затем немного откатилась, рубль также слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже. Аналитики узнали, как изменились цены на икру перед Масленицей

Курс евро с расчетами "завтра" на 18.10 мск растет на 54 копейки, до 78,98 рубля, а минутами ранее он поднимался чуть выше отметки в 79 рублей.

Курс доллара в то же время растет на 42 копейки, до 73,81 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,8 рубля.