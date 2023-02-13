МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российская валюта ослабла в понедельник: доллар и юань закрыли торги на отметках 73,83 рубля и 10,8 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Россияне в 2022 году установили рекорд по переводу средств за рубеж

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 44 копейки, до 73,83 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,8 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 79,06 рубля. Курс евро преодолел отметку в 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года.