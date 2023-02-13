МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро в понедельник вечером, но растет к иене, следует из данных торгов. Рынки находятся в ожидании статистики о потребительских ценах в США. Российский рынок акций немного вырос в основную сессию

По состоянию на 19.09 мск курс евро к доллару рос до 1,0714 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0675 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался на 1,11%, до 132,87 иены со 131,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 103,36 пункта.

Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года. Статистика будет опубликована во вторник.

На основе этих данных аналитики и трейдеры будут оценивать дальнейшие действия американского регулятора. Следующее заседание Федрезерва США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 90% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.