МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слегка снижается к доллару и юаню и сильнее — к евро: инвалюты торгуются по 73,87 рубля, 10,81 рубля и 79,40 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Европейские биржи растут на улучшении прогнозов по экономике

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 4 копейки — до 73,87 рубля, юань – на 1 копейку, до 10,81 рубля, евро рос на 34 копейки — до 79,40 рубля.