МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к остальным мировым валютам снижается во вторник утром, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают статистику по годовой инфляции в США, которая может повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в январе

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару рос до 1,0738 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,072 доллара, курс доллара к иене снижался до 131,97 иены со 132,4 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 103,15 пункта.

Одним из важнейших событий недели является статистика по инфляции в США за январь, которая выйдет позднее в ходе торгов. Эксперты прогнозируют очередное снижение годового показателя — до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, инфляция может показать замедление седьмой раз подряд — до самого низкого уровня со второй половины 2021 года, но при этом показатель остается заметно выше целевых 2%.

В прошлом году ФРС США поднимала учетную ставку на фоне высокой инфляции. Рост цен стал постепенно замедляться, соответственно регулятор сократил темпы повышения ставки. В начале феврале она была повышена на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. По данным CME Group, 86,3% аналитиков в марте ожидает еще одного повышения учетной ставки в США — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

"В идеальном мире на рынке труда постепенно появилась бы вялость по мере того, как инфляция приближается к 2%, что позволило бы ФРС немного ослабить хватку… Небольшая неудача могла бы стать серьезным ударом и дать ожидания еще минимум по двум повышениям, а может, и больше", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).