МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ситуация с наличными долларами и евро в России наладилась, такая валюта имеется в достаточном количестве для всех, кому она нужна, чтобы поехать в отпуск или командировку, сообщил на пресс-брифинге зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Куда что делось: почему слабеет рубль

"Так как потребности привлекать наличные доллары и евро у населения нет, мы в ближайшее время исключим из сберегательной линейки вклад в наличных в этих валютах. В целом особой потребности по ликвидности в долларах США или евро нет. В стране наладилась ситуация с наличной валютой, и для всех, кому она нужна, чтобы поехать в отпуск или в командировку, доллары и евро есть в достаточном количестве", — отметил топ-менеджер.

Он добавил, что продолжается переход розничных сбережений в этих валютах либо в рублевые продукты, либо в юани, либо в золото.

Весной прошлого года США и ЕС запретили ввозить наличные доллары и евро в Россию.

ЦБ РФ с 9 марта 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, снять со счета наличную валюту можно в объеме до 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. Первоначально такой режим был введен до 9 сентября 2022 года, однако в августе ЦБ продлил его действие до 9 марта 2023 года.

До 9 марта 2023 года остаются в силе и ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.