МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник демонстрирует попытки стабилизации к доллару и юаню, курс американской валюты пока удерживается ниже отметки в 74 рубля, хотя от нее его отделяла всего копейка, следует из данных торгов. Куда что делось: почему слабеет рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск повышается на 7 копеек, до 73,90 рубля, евро — на 19 копеек, до 79,25 рубля, юань – на 1 копейку, до 10,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Во вторник инвалюты обновили очередные максимумы против рубля с апреля: 73,99 рубля за доллар, 10,83 рубля за юань и 79,41 рубля за евро.

"Во вторник доллар продолжит рост в направлении отметки 75 рублей, юань — к 11 рублям. Значимых конъюнктурных факторов поддержки рублю, кроме формируемой некоторой технической перегретости, пока не видим", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Что же касается этой "перегретости", то ослабление рубля наблюдается десятую сессию подряд, и его перепроданность очень высока, в любой момент может начаться коррекция, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Но это будет лишь технический отскок рубля вверх, основной драйвер ослабления российской валюты — снижение поступления валютной выручки в страну из-за падения цен на нефть и уменьшения ее физических объемов продаж, сохранится. Причем не стоит особо рассчитывать на поддержку со стороны налогового периода", — добавляет он. А на следующей неделе можно ждать усиления давления на российскую валюту из-за длительных выходных и очень высоких внешнеполитических рисков, заключает эксперт.