МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет во вторник днем после выхода второй оценки ВВП еврозоны, подтвердившей его рост и в квартальном, и в годовом выражении, свидетельствуют данные торгов. Доллар США снижается перед выходом данных по инфляции

По состоянию на 13.45 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0752 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0720 доллара.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 132,27 иены со 132,40 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,29%, до 103,05 пункта.

ВВП 20 стран еврозоны, по промежуточной оценке, в четвертом квартале вырос на 1,9% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном. Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.

В центре внимания валютных инвесторов также остаются данные о потребительских ценах в США, которые могут повлиять на курс доллара к евро. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5%, каковые были по итогам всего прошлого года.