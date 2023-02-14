МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российская валюта нащупала краткосрочную курсовую поддержку, однако в долгосрочном плане актуален диапазон 75-80 рублей за доллар, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Аналитик объяснил, почему у рубля на этой неделе уйдет почва из-под ног

Десять торговых сессий падения курса рубля к доллару подряд привели как к новым его локальным минимумам, так и, по мнению экспертов агентства, ввели его в состояние перепроданности, когда у игроков рынка высоко желание зафиксировать краткосрочную прибыль.

Так, ранее во вторник инвалюты обновили очередные максимумы против рубля с апреля: 73,99 рубля за доллар, 10,85 рубля за юань и 79,67 рубля за евро.

Всего же в период с начала февраля доллар максимально прибавлял 4,17 рубля (5,98%), евро – 3,72 рубля (4,90%), юань – 50 копеек (4,83%). Это хорошая рублевая доходность в текущих условиях.

РУБЛЬ ВОЗЛЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ

"Девальвационный импульс в рубле близок к своему завершению, пиковыми в этом цикле могут оказаться значения 74,5 рубля за доллар, 80 рублей за евро и 11 рублей за юань", — считает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Сдерживают ослабление нацвалюты ежедневные продажи юаней в рамках бюджетного правила. Скоро экспортеры начнут заблаговременно продавать инвалюту под налоги. Во второй половине февраля доллар может отступить в направлении 71-72 рублей, евро – к 76-77 рублям, юань – к 10,4-10,5 рубля", — добавляет он.

"Курс доллара достигнет локального пика в районе 16-20 февраля, после чего начнется налоговый период, традиционно дающий ему поддержку. Судя по текущей динамике, потолок будет лишь немного выше 74 рублей за доллар, хотя ситуация во внешнем секторе сложная", — комментирует главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиций" Антон Прокудин. Куда что делось: почему слабеет рубль

"Я не ожидаю существенного ослабления рубля. Минфин в рамках бюджетного правила продаёт юани из резервов. В то время среди импортеров преобладает спрос в основном на доллары. Поэтому надо активнее переводить импорт на юани, тогда курс инвалют пойдет вниз. Либо постепенно наладится арбитражный механизм. В итоге курс доллара, скорее всего, развернется вниз, возможно — в диапазон 60-65 рублей", — добавляет заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

ДОЛГОСРОЧНО АКТУАЛЕН ДИАПАЗОН 75-80

Но даже в случае краткосрочной коррекции в более долгосрочном плане фундаментальные факторы работают в пользу дальнейшего ослабления рубля, считают эксперты.

"Рубль попал в тиски фундаментально негативных условий – роста бюджетного дефицита на фоне сокращения притока валютной выручки из-за санкционных мер против сырьевого экспорта РФ при одновременном восстановлении импорта", — указывает Бахтин.

Снижение притока валюты со стороны экспортеров при возрастающей активности импортеров и отток частного капитала за рубеж резко снижают показатели торгового баланса и счета текущих операций, добавляет начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Действие бюджетного правила в поддержку рубля не может остановить этот процесс, а лишь минимизирует давление на рубль. Вероятность дальнейшего ослабления российской валюты выглядит высокой, поскольку число факторов, способных преломить этот тренд, не так высоко", — продолжает он.

Из-за внешнеполитических рисков участники торгов (и их крупные клиенты) минимизируют остатки валют недружественных стран на бирже, возникает дефицит долларовой ликвидности, так же, как это было в конце декабря, отмечает в свою очередь Ващенко. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

"При этом механизм кросс-курса нормально не работает (из-за тех же рисков и сложностей с внешними расчётами). Поэтому рубль постепенно слабеет. В ближайшей перспективе, видимо, ничего не изменится", — также добавляет он.

"В этих условиях потенциал движения курса в диапазон 75-80 рублей за доллар сохраняется. Это не противоречит целям наполняемости бюджета, но формирует риски более жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и ускорения инфляции к концу первого полугодия", — резюмирует Евстифеев.