МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник стабилен к юаню, прибавляет к доллару, но немного теряет к евро в рамках общей стабилизации и попыток оттолкнуться вверх от апрельских минимумов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Назван долгосрочный диапазон курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.57 мск снижался на 22 копейки, до 73,61 рубля, евро повышался на 10 копеек, до 79,16 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом не менялся — около 10,8 рубля, а объем торгов им составлял 51,3 миллиарда рублей против 49,5 миллиарда по евро и 58,8 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,3%, евро прибавлял 0,2%, юань — почти не менялся.

Рублевая цена нефти составила около 6,2 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ — СТАБИЛИЗАЦИЯ

Российская валюта во вторник торгуется около минимумов с апреля прошлого года в попытках стабилизироваться и начать коррекцию вверх.

Ранее во вторник инвалюты обновили очередные максимумы против рубля с апреля: 73,99 рубля за доллар, 10,85 рубля за юань и 79,67 рубля за евро.

Всего же в период с начала февраля, когда рубль в основном слабел, доллар максимально прибавлял 4,17 рубля (5,98%), евро – 3,72 рубля (4,90%), юань – 50 копеек (4,83%). Евро и фунт выросли на данных по занятости

"В этих условиях напрашивается стабилизация курса и даже некоторый откат рубля вверх на фоне приближающихся налоговых платежей", — полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Стоимость нефти к 16.00 мск падала на 0,9% до 85,8 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о том, что власти США планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

ПРОГНОЗЫ

Ухудшение ситуации с нефтегазовыми доходами РФ уже отразилось на динамике рубля: если в январе курс удерживался вблизи 69 рублей за доллар, то в феврале потерял уже более 5%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Впрочем, на наш взгляд, давление на российскую валюту сейчас может усиливаться несистемными факторами, связанными со структурой валютного рынка (невысокой ликвидностью, точечным навесом спроса). По этой же причине валютные интервенции Минфина не останавливали рубль от ослабления", — полагают в банке.

Пик февральского налогового периода придется лишь на 28 февраля, и пока сохраняются риски роста курса выше 74 рублей за доллар, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В дальнейшей перспективе рубль, вероятно, сможет показать укрепление в рамках коррекции на фоне постепенного налаживания поставок российских нефтепродуктов и существенных мартовских продаж юаней по бюджетному правилу", — добавляет он.