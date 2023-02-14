МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Расчеты в торговле между Ираном и Россией осуществляются на 60 процентов в национальных валютах, необходимо продолжить сокращение доли доллара, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах

"Шестьдесят процентов торговли между Россией и Ираном осуществляется в национальных валютах двух стран — риалах и рублях, но нам нужно сократить долю 40%, которую занимает доллар", — сказал дипломат. Его слова приводит агентство Nour News.

Джалали подчеркнул, что использование нацвалют в торговле приведет к нейтрализации влияния доллара на российско-иранское экономическое сотрудничество.

По его словам, основной валютой торговых сделках между странами ЕАЭС может стать российский рубль.