Посол назвал объем торговли России и Ирана в нацвалютах
Посол Джалали: объем торговли в нацвалютах между Ираном и Россией достиг 60 процентов
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Расчеты в торговле между Ираном и Россией осуществляются на 60 процентов в национальных валютах, необходимо продолжить сокращение доли доллара, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Шестьдесят процентов торговли между Россией и Ираном осуществляется в национальных валютах двух стран — риалах и рублях, но нам нужно сократить долю 40%, которую занимает доллар", — сказал дипломат. Его слова приводит агентство Nour News.
Джалали подчеркнул, что использование нацвалют в торговле приведет к нейтрализации влияния доллара на российско-иранское экономическое сотрудничество.
По его словам, основной валютой торговых сделках между странами ЕАЭС может стать российский рубль.
https://1prime.ru/Forex/20230214/839803607.html
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