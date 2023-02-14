МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российская валюта разнонаправленно завершила торги вторника: доллар символически снизился до 73,8 рубля, юань поднялся чуть выше 10,8 рубля, следует из данных Московской биржи.

Здание ФРС США

ФРС США может вновь повысить повысить ставку, сообщили СМИ

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 73,8 рубля, юаня — вырос меньше чем на 1 на копейку, до 10,803 рубля, курс евро вырос на 19 копеек, до 79,25 рубля.