МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российская валюта разнонаправленно завершила торги вторника: доллар символически снизился до 73,8 рубля, юань поднялся чуть выше 10,8 рубля, следует из данных Московской биржи. ФРС США может вновь повысить повысить ставку, сообщили СМИ

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 73,8 рубля, юаня — вырос меньше чем на 1 на копейку, до 10,803 рубля, курс евро вырос на 19 копеек, до 79,25 рубля.