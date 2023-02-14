МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доллар перешел к росту по отношению к иене во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Представитель ЕЦБ допустил увеличение ставок

По состоянию на 19.06 мск курс доллара к иене рос до 132,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 132,4 иены, перед публикацией данных доллар дешевел к иене до 132 иен. Курс евро к доллару рос до 1,0726 доллара с 1,072 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,0757 доллара, а в 17.30 мск и в 18.50 показатель уходил в небольшой минус.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) по состоянию на 19.06 рос на 0,06%, до 103,41 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%. Темпы замедления инфляции оказались меньше ожиданий аналитиков, что может стать сигналом для дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

"Становится все очевиднее, что на взятие инфляции под контроль потребуется больше времени, чем ожидалось", — сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo), комментируя статистику.