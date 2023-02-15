МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка снижается к доллару после укрепления на открытии, растет к юаню и понижается к евро: инвалюты торгуются по 73,85 рубля, 10,79 рубля и 79,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар перешел к росту к иене после выхода данных об инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 5 копеек — до 73,85 рубля, курс юаня снижался на 1 копейку — до 10,79 рубля, евро рос на 17 копеек — до 79,42 рубля. На старте торгов рубль максимально рос к доллару на 38 копеек, до 73,42 рубля.