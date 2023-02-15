МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доллар на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Евро слабо растет и торгуется по 79,28 рубля, юань незначительно снижается — до 10,8 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.42 мск поднимается на 21 копейку — до 74,01 рубля, евро — на 3 копейки, до 79,28 рубля, юань незначительно снижается — до 10,8 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230215/839805896.html
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