МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доллар на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Евро слабо растет и торгуется по 79,28 рубля, юань незначительно снижается — до 10,8 рубля. Российский рынок акций снизился в основную сессию на 1,42 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.42 мск поднимается на 21 копейку — до 74,01 рубля, евро — на 3 копейки, до 79,28 рубля, юань незначительно снижается — до 10,8 рубля.