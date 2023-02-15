МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доллар дорожает к евро в среду утром, следует из данных торгов. Рынки обратили внимание на январскую статистику по инфляции в США, которая замедлилась меньше ожидаемого. Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля 2022 года

По состоянию на 7.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,072 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0735 доллара. Курс доллара к иене опускался до 133,01 иены со 133,11 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 103,43 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%.

Слабое замедление роста потребительских цен поддержало ожидания того, что ФРС США может придерживаться более жесткой монетарной политики и оставить ставки высокими на более долгий срок. Инфляция в США почти два года находится выше целевых 2%.

"Данные по инфляции стали напоминанием того, что снижение инфляции к целевому уровню ФРС может быть более постепенным, чем считается. И эти условия могут привести к более высокой ставке на более долгий срок, что несколько противоречит рынку, который все еще закладывает в цену, что ФРС может в этом году снизить ставку", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).