МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Китайский юань снизился против доллара США в среду до минимума более чем за месяц в результате укрепления американской валюты на данных по инфляции, просигнализировавших о вероятности более агрессивного ужесточения политики ФРС. Доллар дорожает к евро на данных о слабом замедлении инфляции в США

Давление на юань также оказало увеличение вливаний ликвидности центральным банком Китая в рамках программы среднесрочного кредитования.

Доллар США укрепился после выхода во вторник данных, показавших ускорение месячной инфляции в США за счет роста арендной платы и цен на продовольственные товары. Эти данные указали на то, что ФРС далека от паузы в цикле ужесточения политики.

"Устойчиво высокая инфляция в США усилила ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС, что оказало давление на азиатские валюты", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

"С учетом относительно нейтральной денежно-кредитной политики Народного банка Китая юань может сохранить устойчивость на фоне ужесточения политики ФРС и вероятного роста доллара США", — добавил он.