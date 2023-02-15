АНКАРА, 15 фев — ПРАЙМ. Доллар в среду утром после открытия Стамбульской биржи подскочил до рекордных 19,3 турецкой лиры, затем немного отступил, пишет газета Duvar. Стамбульская фондовая биржа возобновила работу после недельного перерыва

"В то время как перерыв, предоставленный для сделок на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul), закончился, в паре доллар/турецкая лира был зафиксирован рекордный уровень. Курс доллара к турецкой лире отступил до уровня 18,84 сразу после того, как увидел уровень 19,30370", — пишет издание.

Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul) возобновила работу в среду после недельного перерыва, вызванного землетрясениями, сообщил источник на бирже РИА Новости. Согласно данным на сайте биржи, торги открылись ростом основного индекса BIST100 на 5,86% по состоянию на 10.15 мск. Биржа Стамбула 8 февраля временно приостановила торги, затем закрытие было продлено до вечера 14 февраля, при этом совершенные в день закрытия сделки были аннулированы.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.