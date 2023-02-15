МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль утром в среду демонстрирует инерционное снижение к доллару, юаню и евро, валюта США закрепляется выше психологически значимого уровня 74 рубля – впервые с апреля прошлого года, следует из данных торгов. Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.49 мск повышался на 45 копеек, до 74,25 рубля, евро — на 36 копеек, до 79,61 рубля, юань – на 4 копейки, до 10,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 18,2 миллиарда рублей, долларом – 20,8 миллиарда, евро – 7,9 миллиарда рублей.

"На данный момент у рубля не наблюдается значимых факторов поддержки, ввиду чего мы продолжаем ориентироваться на рост курса доллара к отметке 75 рублей до момента активизации на рынке экспортеров, продающих валюту в рамках налогового периода", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Небольшое коррекционное укрепление рубля в краткосрочном периоде очень вероятно, но на сильный рост рассчитывать не стоит, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Все та же геополитика вызовет повышенный спрос на доллар и юань уже в начале следующей недели", — добавляет эксперт.