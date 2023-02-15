МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже, в том числе евро превысил круглый уровень в 80 рублей — впервые с апреля, следует из данных торгов. Рубль продолжает падение на торгах среды

Курс евро расчетами "завтра" на 13.27 мск повышается на 66 копеек, до 79,91 рубля, а минутами ранее европейская валюта максимально дорожала до 80,02 рубля — максимума с апреля прошлого года.

Курс доллара в то же время увеличивается на 70 копеек, до 74,50 рубля, юаня — на 9 копеек, до 10,89 рубля.