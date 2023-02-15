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2023
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Евро превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года
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Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже, в том числе евро превысил круглый уровень в 80 рублей — впервые с апреля, следует из данных торгов. Курс евро расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 15.02.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубли, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение на Московской бирже, в том числе евро превысил круглый уровень в 80 рублей — впервые с апреля, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 13.27 мск повышается на 66 копеек, до 79,91 рубля, а минутами ранее европейская валюта максимально дорожала до 80,02 рубля — максимума с апреля прошлого года.
Курс доллара в то же время увеличивается на 70 копеек, до 74,50 рубля, юаня — на 9 копеек, до 10,89 рубля.