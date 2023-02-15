МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару после выхода ряда макроданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном растут на неоднозначных факторах

По состоянию на 14.20 мск курс евро к доллару снижается до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0735 доллара. Тем самым новые макроэкономические европейские данные в целом не изменили утреннего соотношения.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 133,32 иены со 133,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,28%, до 103,52 пункта.

Новые довольно разноречивые макроэкономические данные не смогли серьёзно поколебать текущего курса евро к доллару. Так, объем промышленного производства в еврозоне в декабре упал на 1,7% в годовом выражении, а к ноябрю — на 1,1%. Аналитики прогнозировали снижение в годовом выражении лишь на 0,7%, а в месячном — на 0,8%.

В то же время дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре опустился до 8,8 миллиарда евро с 11,7 миллиарда в ноябре. Аналитики же, напротив, ожидали углубления этого дефицита до 12,5 миллиарда евро.