МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль, ранее в среду обновивший апрельские минимумы, пытается стабилизироваться, следует из данных торгов. Рубль продолжает падение на торгах среды

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.34 мск повышался на 61 копейку, до 74,41 рубля, евро — на 43 копейки, до 79,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 6 копеек до 10,86 рубля, а объем торгов им составлял 60,8 миллиарда рублей против 28,7 миллиарда по евро и 49,5 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,8%, евро — на 0,6%, юань – тоже на 0,6%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта днем в среду торгуется в минусе, отойдя немного вверх от минимумов с апреля прошлого года в попытках стабилизироваться.

Ранее в среду инвалюты обновили очередные максимумы против рубля с апреля: 74,59 рубля за доллар, 10,91 рубля за юань и 80,02 рубля за евро.

"Между тем, среди факторов давления остается глобальное снижение аппетита к риску, явная эскалация геополитической напряженности, а также вероятное ужесточение санкций в отношении российского банковского сектора в десятом пакете ЕС", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, является сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт. Также следует добавить, что ослабление рубля происходит на фоне дальнейшего увеличения и без того рекордного профицита рублевой ликвидности в банковском секторе", — добавляет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Стоимость нефти к 15.34 мск падала на 0,5% до 85,2 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю на 10,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

Уже в ближайшее время доллар протестирует отметку 75 рублей с последующими попытками закрепления в диапазоне 75-75,5 рубля, ожидает Кравченко из компании "Велес капитал". "В то же время ожидаем, что в диапазоне 75-80 доллар будет встречать уже более заметное сопротивление, которое позволит постепенно стабилизировать положение рубля, хотя ситуация по-прежнему будет во многом определяться динамикой потоков экспортной выручки", — добавляет он.

"До конца марта мы не ждем существенного изменения тренда на ослабление рубля и допускаем рост курса доллара до отметок 75-76 рублей, а юаня – до 11 рублей", — говорит Фетисов из Россельхозбанка.

Впрочем, аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев считает, что предпосылок для существенного и длительного ослабления нет, поскольку в январе счет текущих операций оставался профицитным. "Более того, схожую реакцию рынка мы уже наблюдали. Напомним, что в декабре прошлого года рубль также слабел к доллару на протяжении нескольких недель после введения эмбарго на российскую нефть, однако затем курс доллара вернулся ниже уровня 70 рублей", — добавляет он.