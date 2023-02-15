Рубль, в среду обновивший апрельские минимумы, пытается стабилизироваться
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль, ранее в среду обновивший апрельские минимумы, пытается стабилизироваться, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.34 мск повышался на 61 копейку, до 74,41 рубля, евро — на 43 копейки, до 79,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 6 копеек до 10,86 рубля, а объем торгов им составлял 60,8 миллиарда рублей против 28,7 миллиарда по евро и 49,5 миллиарда по доллару.
Доллар рос к рублю на 0,8%, евро — на 0,6%, юань – тоже на 0,6%.
Рублевая цена нефти составляла около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта днем в среду торгуется в минусе, отойдя немного вверх от минимумов с апреля прошлого года в попытках стабилизироваться.
Ранее в среду инвалюты обновили очередные максимумы против рубля с апреля: 74,59 рубля за доллар, 10,91 рубля за юань и 80,02 рубля за евро.
"Между тем, среди факторов давления остается глобальное снижение аппетита к риску, явная эскалация геополитической напряженности, а также вероятное ужесточение санкций в отношении российского банковского сектора в десятом пакете ЕС", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
"Ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, является сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт. Также следует добавить, что ослабление рубля происходит на фоне дальнейшего увеличения и без того рекордного профицита рублевой ликвидности в банковском секторе", — добавляет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
Стоимость нефти к 15.34 мск падала на 0,5% до 85,2 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю на 10,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 миллиона баррелей.
ПРОГНОЗЫ
Уже в ближайшее время доллар протестирует отметку 75 рублей с последующими попытками закрепления в диапазоне 75-75,5 рубля, ожидает Кравченко из компании "Велес капитал". "В то же время ожидаем, что в диапазоне 75-80 доллар будет встречать уже более заметное сопротивление, которое позволит постепенно стабилизировать положение рубля, хотя ситуация по-прежнему будет во многом определяться динамикой потоков экспортной выручки", — добавляет он.
"До конца марта мы не ждем существенного изменения тренда на ослабление рубля и допускаем рост курса доллара до отметок 75-76 рублей, а юаня – до 11 рублей", — говорит Фетисов из Россельхозбанка.
Впрочем, аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев считает, что предпосылок для существенного и длительного ослабления нет, поскольку в январе счет текущих операций оставался профицитным. "Более того, схожую реакцию рынка мы уже наблюдали. Напомним, что в декабре прошлого года рубль также слабел к доллару на протяжении нескольких недель после введения эмбарго на российскую нефть, однако затем курс доллара вернулся ниже уровня 70 рублей", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20230215/839813614.html