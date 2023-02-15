МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в среду после выхода данных, указавших на устойчивость инфляции в американской экономике, и сигналов руководителей ФРС о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Доллар дорожает к евро на данных о слабом замедлении инфляции в США

Общий индекс потребительских цен в январе, как и ожидалось, вырос на 0,5% по сравнению с декабрем, что было связано с ростом арендной платы и цен на продовольственные товары. Годовая инфляция замедлилась до 6,4% с 6,5% в декабре, но превысила прогноз экономистов, составлявший 6,2%.

Доллар вырос против большинства других основных валют.

Пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,14%, по 1,072, продолжив отступление от достигнутого 2 февраля 10-месячного максимума 1,103.

"Это была реакция на данные по инфляции, а также на последние сигналы руководителей ФРС, — сказала главный валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули. — Теперь рынок ожидает более высокого пика ключевой ставки ФРС, чем неделю назад".

Пара доллар/иена торговалась с повышением на 0,2%, по 133,34, ранее в среду достигнув максимума за шесть недель 133,44.

В декабре срединный прогноз руководителей центрального банка предполагал, что ключевая ставка достигнет пика в этом году на уровне 5,1%. Между тем рынки фьючерсов учитывают в котировках ее рост выше 5,2%, и трейдеры с меньшей вероятностью ожидают ее понижения в 2023 году. Сейчас ставка находится в диапазоне 4,5%-4,75%.

Во вторник руководители ФРС вновь подавали сигналы о склонности к ужесточению политики.

"При сильном рынке труда есть явные риски более высокой и более продолжительной, чем ожидалось, инфляции и более существенного повышения ставок", — сказал президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

Экономисты Deutsche Bank теперь ожидают, что ФРС может поднять ключевую ставку до 5,6%, тогда как ранее прогнозировали пик ставки на уровне 5,1%.

"Инфляция, вероятно, будет оставаться слишком высокой в следующие несколько месяцев", — отметил главный экономист Deutsche Bank Мэттью Луццетти.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,25% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 103,51. Вторник индекс закончил почти без изменений.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,79%, до 1,208. Согласно вышедшим в среду данным, годовой темп инфляции в Великобритании замедлился более существенно, чем ожидалось, до 10,1%, что немного ослабило давление на Банк Англии в сторону дальнейшего повышения ставок. Инвесторы также обратили внимание на объявление Николы Стерджен о своей отставке с поста первого министра Шотландии, который она занимала восемь лет.

Австралийский доллар снизился против доллара США на 1,2%, до 0,69. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сказал в среду в парламенте, что повышение процентных ставок может быть продолжено.

Позже в среду выйдут данные по розничным продажам в США.

Пара доллар США/китайский юань в среду поднялась до максимума более чем за месяц 6,8498, а на момент написания статьи торговалась по 6,839.