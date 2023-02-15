Доля доллара в международных расчетах достигла минимума с прошлой зимы
SWIFT: доля доллара в международных расчетах достигла минимума с прошлой зимы в январе
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах по итогам января показала минимальное значение с февраля прошлого года, а юаня — с октября 2021 года, свидетельствуют данные межбанковской системы SWIFT, которые проанализировало РИА Новости.
Так, по итогам первого месяца текущего года на "американца" пришлось 40,12% международных расчетов. Значение меньше текущего было зафиксировано в феврале 2022 года: тогда этот показатель составлял 38,85%. А по сравнению с декабрем доллар просел на 1,77 процентного пункта.
Доля юаня также снизилась по сравнению с концом прошлого года: китайская валюта потеряла 0,24 процентного пункта, опустившись до 1,91%. Меньшее значение было зафиксировано в октябре 2021 года: тогда на юань приходилось 1,85% международных расчетов.
А вот доля евро, напротив, показала положительную динамику: за месяц этот показатель подрос на 1,54 процентного пункта до 37,88%. Согласно данным SWIFT, это максимальный показатель с октября 2021 года — тогда на "европейца" приходилось 38,07%.
https://1prime.ru/Forex/20230215/839815012.html
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