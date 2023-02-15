МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах по итогам января показала минимальное значение с февраля прошлого года, а юаня — с октября 2021 года, свидетельствуют данные межбанковской системы SWIFT, которые проанализировало РИА Новости. Стало известно, возможны ли коммерческие расчеты через дружественные страны

Так, по итогам первого месяца текущего года на "американца" пришлось 40,12% международных расчетов. Значение меньше текущего было зафиксировано в феврале 2022 года: тогда этот показатель составлял 38,85%. А по сравнению с декабрем доллар просел на 1,77 процентного пункта.

Доля юаня также снизилась по сравнению с концом прошлого года: китайская валюта потеряла 0,24 процентного пункта, опустившись до 1,91%. Меньшее значение было зафиксировано в октябре 2021 года: тогда на юань приходилось 1,85% международных расчетов.

А вот доля евро, напротив, показала положительную динамику: за месяц этот показатель подрос на 1,54 процентного пункта до 37,88%. Согласно данным SWIFT, это максимальный показатель с октября 2021 года — тогда на "европейца" приходилось 38,07%.