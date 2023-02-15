МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доллар США продолжил рост после того, как данные показали, что розничные продажи в стране резко выросли после двух месяцев падения подряд. Это указывает на то, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки. Доллар вырос на данных по инфляции и сигналах ФРС

Розничные продажи в январе выросли на 3,0%. Данные да декабрь не были пересмотрены, указав на падение на 1,1%. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что продажу вырастут на 1,8%, при этом оценки варьируются в диапазоне 0,5%-3,0%.

Пара доллар США/японская иена укрепилась на 0,6%, до 133,91.

Пара евро/доллар продолжила падение, и на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,4%, по 1,0692.

Индекс доллара вырос на 0,5%, до 103,78.