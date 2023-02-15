МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером ускорил рост по отношению к евро и иене после публикации статистики о розничных продажах в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар растет после сильных данных по розничным продажам

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,0673 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0735 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 134,12 иены со 133,11 иены. До выхода отчета о розничных продажах евро дешевел до 1,07 доллара, иена — до 133,7 иены.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 18.28 мск рос на 0,69%, до 103,95 пункта.

В среду валютные трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Так, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 3% по отношению к декабрю при ожидаемом увеличении на 1,8%.

Позднее также были опубликованы данные, согласно которым объем промышленного производства в США в январе не изменился по отношению к предыдущему месяцу.