Доллар ускорил рост к евро и иене на данных о розничных продажах в США
Доллар в среду ускорил рост к евро и иене после выхода данных о розничных продажах в США
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером ускорил рост по отношению к евро и иене после публикации статистики о розничных продажах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,0673 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0735 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 134,12 иены со 133,11 иены. До выхода отчета о розничных продажах евро дешевел до 1,07 доллара, иена — до 133,7 иены.
А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 18.28 мск рос на 0,69%, до 103,95 пункта.
В среду валютные трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Так, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 3% по отношению к декабрю при ожидаемом увеличении на 1,8%.
Позднее также были опубликованы данные, согласно которым объем промышленного производства в США в январе не изменился по отношению к предыдущему месяцу.
https://1prime.ru/Forex/20230215/839817113.html
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