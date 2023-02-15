МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российская валюта в среду сдала позиции к доллару, юаню и евро: американская валюта подскочила до 74,57 рубля, китайская – до 10,87 рубля, а европейская выросла до 79,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар ускорил рост к евро и иене на данных о розничных продажах в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 77 копеек, до 74,57 рубля, юаня – на 7 копеек, до 10,87 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 79,89 рубля.

При этом в ходе торгов европейская валюта подскакивала выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года.