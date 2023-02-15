МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду продолжил падать на фоне рисков санкций и снижения притока валюты – уже одиннадцатую сессию против доллара, если не считать вчерашнюю паузу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль после обновления апрельских минимумов пытается стабилизироваться

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 77 копеек, до 74,57 рубля, юаня – на 7 копеек, до 10,87 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 79,89 рубля. При этом в ходе торгов европейская валюта подскакивала выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года.

Доллар вырос к рублю на 1,05%, евро – на 0,8%, юань — на 0,62%.

Объем торгов юанем превысил 76,547 миллиарда рублей против почти 70,07 миллиарда по доллару и 39,14 миллиарда по евро.

Рублевая цена нефти составила около 6,29 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду продолжила торговаться в минусе после паузы накануне, курсы основных торгуемых валют опять обновили максимумы с апреля прошлого года.

Доллар в среду максимально поднимался до 74,66 рубля, юаня – до 10,91 рубля, евро – до 80,02 рубля.

"Снижение притока валютной выручки из-за сокращения сырьевого экспорта на фоне санкций продолжает оказывать давление на курс рубля. Дополнительным негативом выступает готовящийся десятый пакет санкций ЕС", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.

Стоимость нефти к 19.25 мск падала на 1,7% до 84,1 доллара за баррель сорта Brent, добавляя давления на рубль. Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю на 10,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 миллиона баррелей.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,7% до 104 пунктов, также сигнализируя об ослаблении спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Продажа юаней в рамках бюджетного правила будет отчасти смягчать негативные для рубля факторы, однако ослабление российской валюты может продолжится, считает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Как следствие, мы ожидаем, что до конца недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 73-76 рублей", оценивает он.

Рубль находится, скорее, под давлением доллара, это подтверждают параметры биржевых торгов, оценивает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Так, объемы торгов долларами за рубли в последние дни почти на 20% выше среднего значения за февраль. Доллар на форексе перешел к фронтальному укреплению после данных по инфляции в США за январь, которая замедляется слабее рыночных прогнозов. Ближайшими целями роста доллара может стать уровень 75-80 рублей за доллар", — говорит он.

"Для восстановления позиций рубля, либо стабилизации его уровней, потребуется поддержка со стороны фундаментальных факторов: активизация продаж валюты экспортерами на фоне приближения налогового периода февраля. В пользу рубля также может сыграть уменьшение потребностей розничных инвесторов в валюте, что сейчас не выглядит базовым сценарием", — добавляет Евстифеев.