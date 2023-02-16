МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов, сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, при необходимости будет добиваться выноса данного вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. ВТБ оценил ситуацию с наличными долларами и евро в России

"Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС", — сказал он.

Войлуков пояснил, что сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов.

Сейчас в России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки.

В Росфинмониторинге агентству заявили, что увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС. "Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — заявили в службе.

В ФТС перенаправили запрос РИА Новости в Евразийскую экономическую комиссию, там на запрос не ответили. Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС. "Если есть куда дальше двигаться, то двигаться будем. Решать этот вопрос нужно — это пока еще необходимо и рынку, и клиентам", — заключил он.