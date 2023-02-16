МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слегка снижается к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 74,64 рубля, 10,88 рубля и 79,91 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть ускорили снижение после выхода данных о запасах в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 7 копеек — до 74,64 рубля, курс юаня — на 1 копейку, до 10,88 рубля, евро — на 3 копейки, до 79,91 рубля.