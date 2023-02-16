МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слегка снижается к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 74,64 рубля, 10,88 рубля и 79,91 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 7 копеек — до 74,64 рубля, курс юаня — на 1 копейку, до 10,88 рубля, евро — на 3 копейки, до 79,91 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230216/839820698.html
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