МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам, следует из данных торгов. Доллар корректируется после роста в среду, связанного с сильной статистикой по розничным продажам в США. Доллар прибавляет до 74,64 рубля

По состоянию на 7.42 мск курс евро к доллару рос до 1,0707 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0689 доллара. Курс доллара к иене опускался до 133,82 иены со 134,41 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 103,66 пункта.

Министерство торговли США в среду сообщило, что розничные продажи в стране в январе выросли на 3% по отношению к декабрю. Аналитики ожидали роста лишь на 1,8%. В результате индекс доллара укрепился в среду на 0,7%. К евро доллар подорожал на 0,4%, к иене — на 0,75%.

"Статистика говорит нам о том, что мы, вероятно, можем продолжать работать, пока инфляция снижается, а рост является устойчивым", — сказал агентству Франс Пресс аналитик LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).